Министра ВМС США отправили в отставку

Глава Пентагона Марк Эспер отправил в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера. Его увольнение связано с тайными переговорами о судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлахера.

О том, что Спенсер покинул свою должность в Twitter рассказал американский президент Дональд Трамп.

«Ричард Спенсер уволен Марком Эспером. Я блогадарю Ричарда за службу», — написал глава Соединенных Штатов.

Трамп добавил, что на должность нового министра претендует посол в Норвегии Кеннет Брейтуэйт, чьи достижения и успехи «значительны».

«Знаю, что Кеннет проделает выдающуюся работу», — заметил Трамп.

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Он добавил, что остался недоволен процессом над спецназовцем ВМС США Галлахером. Американский лидер указал на плохое обращение с военным. По основным обвинениям его оправдали, а затем президент восстановил военного в звании.

О связи Спенсера с тайными переговорами с представителями Белого дома ранее сообщила газета The Washington Post. На них якобы шла речь о судьбе Галлахера, которого обвинили в ряде военных преступлений во время службы, в том числе в убийстве пленного террориста в Ираке.

Известно, что Эспер стал настаивать на отставке Спенсера, когда тот попросил у администрации Трампа не вмешиваться в процесс против Галлахера. При этом министр обещал уволить военного из армии с сохранением звания.