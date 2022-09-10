Съемки сериала о королевской семье Великобритании приостановят после смерти Елизаветы II | 360°

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Съемки сериала о королевской семье Великобритании приостановят после смерти Елизаветы II

Netflix заявил о приостановке съемок сериала «Корона» после смерти Елизаветы II

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Компания Netflix приостановит съемки сериал об английской королевской семье «Корона» после смерти Елизаветы II. Об этом сообщили на сайте издания «Телеграмма».

В шестом сезоне проекта расскажут о 2000-х годах. Основной сюжет посвятят событиям после трагической смерти принцессы Дианы. В связи с последними новостями сценарий могут доработать. Уход из жизни Елизаветы II может стать сюжетом для последних серий сезона,

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При этом Netflix еще не выпустил в свет предыдущую партию серий. Премьера пятого сезона запланирована на ноябрь текущего года.

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Роль Елизаветы II в нем сыграла актриса Имельда Стонтон. Он расскажет о событиях 1990-х годов до гибели леди Ди.

Букингемский дворец сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II вечером 9 сентября. Причину ухода из жизни монаршей особы на 97-м году жизни пока не названа. На английский престол взошел сын Елизаветы II — Карл III.

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