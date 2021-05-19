Семья Елизаветы II сообщила, что принцесса Беатрис ждет первенца

Внучка Елизаветы II, принцесса Великобритании Беатрис Йоркская, и ее супруг, предприниматель Эдоардо Мапелли-Моцци, ждут ребенка, написала «Газета.ru» со ссылкой на пост в Twitter-аккаунте королевской семьи.

Отмечается, что первенец 32-летней Беатрис появится на свет осенью.

«Королева уже в курсе этой новости, и обе семьи в восторге от нее», — говорится в публикации.

Наследник Беатрис и Эдоардо будет 11-м в очереди на престол.

Летом прошлого года принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци. На бракосочетании присутствовали 20 гостей. Сначала мероприятие было назначено на май, на него пригласили 150 человек. По причине пандемии коронавируса церемонию перенесли на более поздний срок.

Ранее принц Гарри признался, что его первое свидание с Меган Маркл началось в супермаркете в Лондоне. По его словам, жизнь монарших особ в Великобритании невозможна без внимания общественности. Именно по этой причине он назначил Маркл встречу в супермаркете. Благодаря этому влюбленные спрятались от камер папарацци и журналистов.