Принц Гарри рассказал о первом свидании с Меган Маркл

Принц Гарри признался, что его первое свидание с Меган Маркл началось в супермаркете в Лондоне. Об этом он рассказал в интервью американскому актеру Дэксу Шепарду в его подкасте «Диванный эксперт», написал Inforeactor.

Внук королевы Британии Елизаветы II остерегался внимания прессы и поклонников.

По словам принца Гарри, жизнь монарших особ в Великобритании невозможна без внимания общественности. Именно по этой причине он назначил Маркл встречу в супермаркете. Благодаря этому влюбленные спрятались от камер папарацци и журналистов.

Будущие супруги делали вид, что не знакомы друг с другом. При этом они общались по телефону.

«На мне была бейсболка, я опустил глаза в пол, пытаясь остаться неузнанным. Удивительно, сколько жевательной резинки можно там увидеть! Просто беспорядок!» — рассказал принц Гарри.

После переезда в Америку жизнь супругов сильно переменилась. В США за ними не следят настолько внимательно, как это было в Британии. На родине герцог Сассекский не мог прокатиться с наследником на велосипеде, но в Америке такие прогулки стали регулярными.