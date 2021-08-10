Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19

В Португалии семья, яростно выступающая против прививок от коронавируса, заразилась и за неделю умерла от ковида. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на родственника погибших Фрэнсиса Гонсалвеша.

Он рассказал, что его мать, отец и брат отказались делать себе прививки от коронавируса и стали жертвами пропаганды противников вакцинации. В результате все трое заразились коронавирусом и всего за неделю скончались.

По словам Фрэнсиса Гонсалвеша, он решил поделиться своей историей в надежде, что опыт его семьи подтолкнет других антипрививочников пройти вакцинацию от коронавируса и избежать плачевных последствий.

Опрос, проведенный ранее сервисом SuperJob, показал, что большинство россиян, которые заявили, что не собираются делать прививки от коронавируса, оказались бывшими троечниками. Как отметили авторы опроса, чем ниже у человека оценки в школьном аттестате, тем хуже его отношение к вакцинированию. Еще исследование показало, что мужчины вакцинируются чаще, чем женщины. Среди мужчин-медалистов прививку сделали 54% опрошенных.