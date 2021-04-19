Семилетняя девочка погибла при перестрелке у «Макдоналдса» в Чикаго

Накануне днем в Чикаго возле ресторана быстрого питания «Макдоналдс» произошла перестрелка. В результате погибла семилетняя девочка, ее отец сильно пострадал. Об этом сообщил местных канал CBS Chicago со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, отец с девочкой сидели в машине возле «Макдоналдса». Неизвестный подъехал и выстрелил в дочку. В больнице не смогли ей помочь, только констатировали смерть. Отец девочки попал к врачам в тяжелом состоянии.

Подозреваемый пока не задержан. Сотрудники полиции начали расследование. Мэр города Лори Лайфут в своем Twitter написала, что произошедшее сильно ее возмутило.

«Я убита горем и возмущена тем, что сегодня днем ​​в Вест-Сайде Чикаго был убит семилетний ребенок. Здесь нет места этому немыслимому акту насилия. Эпидемия огнестрельного насилия, урезающая жизни наших детей, не может продолжаться», — завила она.

Несколько дней назад полицейские из Чикаго застрелили 13-летнего мальчика Адама Толедо. Подросток был безоружен и шел с поднятыми руками.