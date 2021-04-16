Полицейские из Чикаго застрелили подростка с поднятыми руками

Полицейские из Чикаго застрелили 13-летнего мальчика Адама Толедо. Подросток был безоружен и поднял руки. Видео с произошедшим попало в сеть, сообщил The Hill.

Ночью в латиноамериканском районе зафиксировали выстрелы. Туда прибыл полицейский патруль. На месте сотрудники полиции обнаружили Толедо вместе с его 20-летним другом Рубеном Романа. Молодые люди пустились в бегство. Рубена задержали тут же, а вот Толедо продолжал движение еще несколько десятков метров.

Полецейский погнался за мальчиком. Тот остановился и поднял руки, однако полицейский выстрелил ему в грудь. Мальчик погиб на месте.

В руке погибшего находился предмет, похожий на пистолет. Он выкинул его перед тем, как остановиться. Эксперты считают, что полицейский мог произвести выстрел в рамках самообороны, посчитав, что мальчик собирается стрелять.

Ранее полицейские в штате Мэриленд застрелили 16-летнего подростка. Убитый был вооружен пистолетом и ножом.