Коронавирусные ограничения в Москве пообещали свести к минимуму к лету

Московские власти рассчитывают снять большую часть ограничений из-за коронавируса к началу лета. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Столичные власти надеются, что при сохранении текущей ситуации с коронавирусом к лету удастся прийти к минимальным ограничениям, которые будут сохраняться. Об этом Ефимов сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Заммэра Москвы отметил, что гостиничный бизнес и сфера культурных мероприятий смогут вернуться к прежним показателям после того, как будут сняты ограничения на передвижения.

«Если говорить про культурно-массовые мероприятия, то большинство ограничений уже сняты. Мы видим постепенное восстановление и количества посетителей, и, соответственно, выручки этих предприятий», — сказал он.

Российский вирусолог Анатолий Альтштейн ранее высказал прогноз, что коронавирусная пандемия завершится в 2022 году. Однако это не значит, что в мире перестанут регистрировать случаи заболевания COVID-19, подчеркнул специалист. Альтштейн отметил, что опасная ситуация может возникнуть, когда вакцинированные от коронавируса окажутся в одной среде с теми, кто не сделал прививку.