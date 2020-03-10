«Семейные посиделки» Наташи Романофф растрогали россиян. Видео

Российские поклонники фильма компании Marvel «Черная вдова» с восторгом встретили последний трейлер этого фильма. Им очень понравилось, как Наташа Романофф общается со своей семьей, и они отметили, что подобные замечания, как в сцене семейных посиделок, делают все российские мамы.

Менее чем за сутки ролик набрал более 245 тысяч просмотров и 26 тысяч пометок «нравится». И если зарубежные поклонники фильма рассуждают о том, чей стиль боя они усмотрели в действиях главного злодея Таскмастера, то российские зрители отметили повадки Наташи Романофф в исполнении актрисы Скарлетт Йохансон.

Разумеется, они, посмеялись над главной героиней, которая посреди белого дня с энтузиазмом пьет водку

«Куда же без водки в фильме, связанном с русскими?!» — отметила Дарья Чубарова.

Но сцена, где за одним столом собираются близкие Наташи, вызвала у них умиление.

«Чувство такое, как будто это реально русское кино», — написал Вова Тихонов.

«Кратко о моих отношениях с семьей», — призналась Mad04na Lis.

«Не сутулься, горб вырастет - фраза всех мам в России», — подчеркнул 1H5Y.

«Это они просто угадали, что так точно похоже на русский менталитет? Это просто афигеть, как круто, я в шоке», — не смог сдержать восторга Кхира Панкрата.

Многие пользователи признались, что, если в фильме появятся фразы «не мамкай!» или «оденься нормально», это будет самый лучший фильм о русских в истории компании Marvel.

Опубликованный в декабре предыдущий трейлер «Черной вдовы» вызвал у россиян еще одно чувство дежавю. Еще один герой блокбастера, Красный страж, показался им похожим на батю, которому «мама говорит не ходить в одних трусах» в присутствии гостей.