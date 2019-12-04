Черная вдова появляется в нескольких фильмах киновселенной Marvel. Действие сольного проекта происходит между картинами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». Пользователи не могли пройти мимо того факта, что в «Мстителях: Финал» Романофф умирает.

По сюжету сольника Наташа, которую как и прежде играет Скарлетт Йоханссон, столкнется с другой оперативницей Еленой Беловой (Флоренс Пью).

Также Романофф предстоит разобраться с Красным Стражем (Дэвид Харбор) и с профессиональным наемником Таскмастером.

Харбор совсем недавно сыграл главную роль в супергеройском фильме «Хеллбой». Ко вселенной Marvel эта картина никак не привязана.

Ранее ходили слухи, что в «Черной вдове» может появиться наставник Наташи — Зимний Солдат в исполнении Себастиана Стэна. Однако в первом трейлере его не было.

Некоторые надеются узнать, что же все-таки произошло в Будапеште, ведь кадр с панорамой города показали в тизере. В «Первом Мстителе» между Черной Вдовой и Клинтом Бартоном происходил такой диалог:

— Помнишь Будапешт?

— Мы помним Будапешт по-разному.

Подробно эта тема не раскрывалась.

Премьера «Черной вдовы» состоится в мае 2020 года.