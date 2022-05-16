США, Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур намерены разработать закрытую для России и Китая коллективную систему обмена данными, в том числе персональной информацией. Предполагается, что такая система подменит соответствующие структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в которые входят КНР и Россия. Об этом написала японская деловая газета Nikkei.

По планам, система передачи больших массивов данных, в частности экономических, будет по масштабам сопоставима с соответствующим механизмом ЕС. С помощью новой системы планируется расширять сети электронной торговли и внедрять совместно созданные региональные структуры контроля за беспилотным движением транспорта.

Впоследствии страны договорились пригласить в эту систему Бразилию и Великобританию.

Россия и Китай также будут наращивать взаимовыгодное сотрудничество, считает политолог Иван Мезюхо. По его словам, санкционное давление Запада на Россию обеспечивает для этого все условия.