Политолог Мезюхо: Китай и Россия будут укреплять сотрудничество

Политолог Иван Мезюхо рассказал, что Россия планирует всячески развивать сотрудничество с Китаем. Об этом сообщил RT.

По его мнению, оба государства понимают, что США хотят создать нестабильность и рассорить Россию и Китай, а также ослабить экономическую мощь последнего.

«Сегодня можно говорить, что во время санкционного давления на Москву создаются условия для того, чтобы Россия и Китай наращивали свое взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество», — подчеркнул Мезюхо.