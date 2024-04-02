Мир 02 апреля 2024, 15:09 Семь гуманитарных работников погибли в Газе в результате атаки ЦАХАЛ Семь сотрудников WCK погибли при ударе ЦАХАЛ по гумконвою в Газе Chen Junqing/XinHua / Global Look Press

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Семь сотрудников некоммерческой организации, занимающейся предоставлением еды после стихийных бедствий, World Central Kitchen (WCK) погибли в результате удара ЦАХАЛ по их конвою. В тот момент гуманитарные работники, разгрузив партию из 100 тонн продовольствия, покидали склад, сообщили в организации.

WCK базируется в Вашингтоне. Сотрудники передвигались конвоем из трех автомобилей, причем заранее скоординировали свои передвижения с израильской армией. Среди жертв — граждане Австралии, Британии, Польши, Палестины и сотрудник с гражданством Канады и США.

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Гендиректор WCK Эрин Гор назвала «непростительной» атаку на гуманитарную организацию. World Central Kitchen приостановила работу в регионе. В ЦАХАЛ заявили, что проводят по факту происшествия «проверку на самом высоком уровне».

Накануне, 1 апреля, Армия обороны Израиля ударила по зданию консульства Ирана в Дамаске. Есть жертвы, в числе них иранский генерал Мохаммад Захеди.