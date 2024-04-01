Мир 01 апреля 2024, 18:13 Израильская ракета повредила здание посольства Ирана в Сирии Здание посольства Ирана в Дамаске пострадало при атаке со стороны Израиля РИА «Новости»

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Израильские военные выпустили ракету по дому, рядом с которым располагается посольство Ирана в Дамаске. Здание дипмиссии в результате ракетной атаки также получило повреждения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Что касается дома рядом с посольством, он и вовсе рухнул. Вокруг образовалось облако пыли, которое накрыло находящиеся рядом автомобили.

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Ранее министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад отметил, что страна готова к войне с Израилем. Он напомнил, что государство уже несколько раз воевало с израильской стороной. Заявление прозвучало во время встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Микдад добавил, что Сирия самостоятельно решит, когда и где начнет военные действия. По его словам, три государства оккупировали часть территорий страны, и сирийское руководство может начать «освобождать свои земли».