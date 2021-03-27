Неизвестный открыл огонь возле спорт-бара в Филадельфии. В результате пострадали семь человек, они получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщило американское издание Philadelphia Inquirer.

Издание уточнило, что все произошло в пятницу вечером. По данным полиции, неизвестный открыл огонь после ссоры, которая началась внутри спорт-бара. Причина размолвки не уточняется, но в какой-то момент один из ее участников достал оружие и открыл огонь.

Не уточняется, кто получил ранения — случайные посетители или другие участники конфликта. СМИ отметило, что всех пострадавших госпитализировали, при этом врачи оценивают состояние трех из семи человек как критическое. Пол и возраст пострадавших не сообщили.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и задержали предполагаемого стрелка.

23 марта неизвестный открыл стрельбу около супермаркета King Soopers в городе Боулдер, а затем начал стрелять в посетителей внутри самого магазина. В результате погибли 10 человек, в том числе 51-летний полицейский Эрик Тэлли — он спасал людей ценой собственной жизни.