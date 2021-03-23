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    23 марта 2021, 07:22

    Число погибших при стрельбе в американском Колорадо увеличилось до 10

    Наза Салех Захи

    В результате стрельбы в супермаркете в американском Колорадо погибли по крайней мере десять человек. Один из них полицейский, который ценой собственной жизни спасал граждан.

    Число погибших при стрельбе в американском Колорадо увеличилось до 10

    «Погибли десять человек», — сказано в сообщении Тwittеr полицейского управления города Боулдер.

    Правоохранители подтвердили, что в результате случившегося погиб страж порядка. Это 51-летний полицейский Эрик Тэлли. Он первым оказался на месте происшествия.

    Неизвестный открыл стрельбу около супермаркета King Soopers в городе Боулдер в понедельник. Чуть позже преступник переместился в сам магазин. Этого человека задержали. Его личность не раскрывается. Он был ранен. Что побудило стрелка открыть огонь пока не понятно. На расследование уйдет, как минимум, несколько дней. Ранее СМИ сообщали о шести жертвах.

    Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Джо Байден проинформирован о случившемся. Об этом написал ТАСС.