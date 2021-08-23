Семь человек погибли во время столкновений у аэропорта Кабула. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Из-за большого скопления людей у ворот аэропорта Кабула люди начали теснить иностранных военных, что вызвало ответную реакцию, сначала со стороны „Талибана“*, затем — со стороны иностранных сил», — процитировало агентство слова собеседника.

Он уточнил, что из-за столкновений погибли два боевика «Талибана»*, сотрудник сил безопасности и четыре человека, которые пытались покинуть Афганистан.

Ранее в аэропорту Кабула вспыхнул пожар. В сети появилось видео, на котором заметно, что над территорией аэропорта поднимается дым. Что именно загорелось и как это произошло пока не ясно. Информации о пострадавших и погибших не поступало. При этом от администрации аэропорта не было никаких комментариев.

В аэропорту Кабула временно приостановили все рейсы, потому что там скопилось огромное количество людей, которые стремятся покинуть страну. Руководство аэропорта отметило, что такое решение приняли, чтобы восстановить порядок и предотвратить скопление пассажиров.

* «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.