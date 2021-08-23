Пожар снова заметили в аэропорту Кабула

В аэропорту Кабула вспыхнул пожар. Об этом сообщили очевидцы, которые засняли на видео происходящее в воздушной гавани. Сегодня весь день оттуда пытаются улететь люди, не желающие мириться с новой властью.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что на территории аэропорта что-то горит и поднимается дым. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно, информация о пострадавших или погибших не поступала. Администрация аэропорта еще не прокомментировала произошедшее.

В понедельник аэропорт Кабула приостановил все рейсы из-за огромного количества желающих покинуть страну. Руководство воздушной гавани заявило, что эти меры нужны были для восстановления порядка и предотвращения скопления пассажиров.

Боевики «Талибана»* без боя вошли в Кабул15 августа и объявили о захвате власти в республике. С этого дня в столичный аэропорт начали практически ежедневно прорываться толпы людей в надежде покинуть Афганистан.

* «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.