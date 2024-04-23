Мир 23 апреля 2024, 07:56 Села Шампань и Новый Париж предложили создать на Украине ТСН: в Верховную раду внесли проект переименования более 300 топонимов РИА «Новости»

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На Украине в рамках кампании по декоммунизации и дерусификации предложили переименовать более 300 топонимов. Проект постановления внесли на рассмотрение в Верховную раду, сообщил ТСН.

«[Парламент] планирует переименовать более 300 населенных пунктов, названия которых содержат символику имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка. Об этом говорится в проекте постановления № 11188», — сообщил автор статьи.

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В случае одобрения новые названия получат 343 топонимов, в том числе 15 городов, семь районов, 54 поселка и 267 сел. Другие названия дадут, например, Первомайскому и Молодогвардейску. В стране появятся села Новый Париж, Шампань и Порт-Анненталь.

Декоммунизацию на Украине начали в 2015 году. Власти изменили названия улиц, населенных пунктов и железнодорожных станций. В Житомирской области улицу Юрия Гагарина посвятили космонавту Леониду Каденюку, а улицу Петра Чайковского — Владимиру Ивасюку.