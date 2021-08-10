Губернатор Нью-Йорка решил уйти в отставку из-за секс-скандала

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил об отставке. Свой пост он оставит через две недели. Решение политик принял на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

Куомо в телеобращении к жителям штата пояснил, что в сложившихся обстоятельствах считает подобный шаг лучшим. Трансляция его выступления опубликована в Twitter.

«Лучшее, чем я могу помочь, это уйти в сторону. <…> Именно так я и поступлю», — сказал губернатор штата.

При сопротивлении попыткам отстранить Куомо от должности, по его словам, неизбежно началась бы длительная политическая и юридическая неразбериха. Такой ситуации политик хочет избежать «во имя высших интересов».

«Эта ситуация при нынешнем развитии событий <…> поглотит правительство и обойдется налогоплательщикам в миллионы долларов, ожесточит людей», — подчеркнул Куомо.

После его отставки руководить Нью-Йорком будет Кэти Хокул, которая является заместителем губернатора. Политик назвал ее умной и компетентной и выразил надежду на «беспроблемный транзит» в должности.

Расследование прокуратуры штата выявило, что от домогательств Эндрю Куомо пострадали 11 женщин, в том числе его непосредственные подчиненные. Губернатор позволял себе их целовать, обнимать и трогать.