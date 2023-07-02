02 июля 2023, 03:34
Секс-шоп в Краматорске ввел в ассортимент ножи специально для солдат ВСУ
Telegraph: солдаты ВСУ вместе с оружием покупают секс-игрушки
Солдаты ВСУ покупают холодное оружие в секс-шопах наряду с другой продукцией магазина. Об этом написал обозреватель The Telegraph Колин Фриман.
«В секс-шопе „Love“ в городе Краматорске сотрудники гордятся тем, что удовлетворяют каждое желание своих клиентов. <…> Среди нижнего белья и секс-игрушек есть устрашающая витрина с боевыми ножами, предназначенными для солдат, составляющих большую часть клиентуры магазина», — сообщил Фриман.
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Автор материала отметил, что в ассортимент интим-магазина ввели ножи, так как они пользуются особой популярностью у украинских боевиков. Продавцы заявили, что ножи — это игрушки, а мужчины любят игрушки.
Российские военные 27 июня высокоточным ударом по пункту временной дислокации украинских войск в Краматорске уничтожили двух генералов, а также до 50 офицеров и около 20 наемников и советников ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 135 военнослужащих и большое количество военной техники.
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