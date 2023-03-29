Мир 29 марта 2023, 11:42 Секретарь Совета безопасности Патрушев призвал страны ШОС объединить усилия в киберсфере РИА «Новости»

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Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо объединить свои усилия в киберсфере для отстаивания общих подходов к отрасли. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его слова привел ТАСС.

«ШОС необходимо объединить свои усилия для отстаивания общих подходов в киберсфере, не позволив Западу помешать этой работе», — сказал он.

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Ранее генеральный секретарь ШОС Чжан Мин заявил, что у организации есть хороший потенциал для углубления работы и расширения в зоне ответственности объединения. Он напомнил, что ШОС работает над проектами в сфере сельского хозяйства, электронной торговли, промышленности, финансов, транспорта и энергетики.

Также он подчеркнул высокую роль ШОС как многостороннего эффективного механизма в развитии экономических связей между странами региона.

Членами ШОС являются Россия, Иран, Индия, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай и Казахстан.