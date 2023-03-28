Мир 28 марта 2023, 09:45 Генсек ШОС заявил, что организация содействует справедливому международному сотрудничеству Генсек ШОС Чжан Мин: организация помогает справедливому международному сотрудничеству РИА «Новости»

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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) имеет хороший потенциал для расширения и углубления работы в зоне ответственности объединения. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Чжан Мин в комментарии ТАСС.

«В ШОС наработан значительный экономический и инвестиционный потенциал, который вносит вклад в улучшение торгово-экономического сотрудничества в зоне ответственности организации», — сказал он во время Боаоского азиатского форума.

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По словам главы ШОС, сейчас на фоне усиливающейся турбулентности на международной арене и из-за факторов неопределенности на первом плане оказываются региональные организации.

«В этой связи роль ШОС как эффективного многостороннего механизма в развитии экономических связей между государствами региона будет постоянно возрастать», — подчеркнул Чжан Мин.

Он отметил, что организация работает над проектами в области энергетики, транспорта, финансов, промышленности, электронной торговли, сельского хозяйства. Глава ШОС допустил возможность создания собственных Фонда развития (Специального счета) и Банка развития.