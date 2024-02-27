Мир 27 февраля 2024, 09:56 Секретарь Совбеза Патрушев встретился с президентом Кубы Патрушев на встрече с президентом Кубы обсудил экономику и культуру РИА «Новости»

Читать 360tv в

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности РФ.

Патрушев прибыл с рабочим визитом в Гавану. Президент Кубы принял секретаря Совета безопасности в понедельник, 26 февраля. На встрече представители стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Реклама

«Рассмотрены вопросы практического взаимодействия России и Кубы в области безопасности, экономики и культуры», — указали в Совбезе.

Стороны встречи подтвердили, что Россия и Куба являются надежными союзниками. Государства развивают многоплановое взаимодействие.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес попросил Патрушева передать «самый теплый братский привет» российскому коллеге Владимиру Путину. Также он выразил поддержку РФ на мировой арене.