27 февраля 2024, 09:56
Секретарь Совбеза Патрушев встретился с президентом Кубы
Патрушев на встрече с президентом Кубы обсудил экономику и культуру
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности РФ.
Патрушев прибыл с рабочим визитом в Гавану. Президент Кубы принял секретаря Совета безопасности в понедельник, 26 февраля. На встрече представители стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
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«Рассмотрены вопросы практического взаимодействия России и Кубы в области безопасности, экономики и культуры», — указали в Совбезе.
Стороны встречи подтвердили, что Россия и Куба являются надежными союзниками. Государства развивают многоплановое взаимодействие.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес попросил Патрушева передать «самый теплый братский привет» российскому коллеге Владимиру Путину. Также он выразил поддержку РФ на мировой арене.
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