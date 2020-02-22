Секретарь СНБО Украины посетит карантин эвакуированных из Китая

Во время эвакуации украинцев произошло столкновение силовиков и жителей поселка, которые протестовали против размещения эвакуированных. Дошло до того, что автобусы с прибывшими забросали камнями.

Минздрав Украины сообщил, что ни у кого из эвакуированных не найдено симптомов каких-либо инфекционных заболеваний.

На данный момент количество заразившихся по всему миру достигло 77,8 тысячи. Около 2,3 тысячи случаев окончилось летальным исходом. Успешно выздоровели 20,9 тысячи человек.