Секретарь СНБО Украины посетит карантин эвакуированных из Китая
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отправился в поселок Новые Санжары под Полтавой, где разместили украинцев, эвакуированных из Китая из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Во время эвакуации украинцев произошло столкновение силовиков и жителей поселка, которые протестовали против размещения эвакуированных. Дошло до того, что автобусы с прибывшими забросали камнями.
Минздрав Украины сообщил, что ни у кого из эвакуированных не найдено симптомов каких-либо инфекционных заболеваний.
На данный момент количество заразившихся по всему миру достигло 77,8 тысячи. Около 2,3 тысячи случаев окончилось летальным исходом. Успешно выздоровели 20,9 тысячи человек.