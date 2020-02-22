Коронавирус в России и мире. Главное на 22 февраля

Число зараженных коронавирусом COVID-19 за пределами Китая уже больше 1,2 тысячи человек. В США количество инфицированных увеличилось до 34. В Италии всего за сутки число инфицированных увеличилось с трех до 17. Южная Корея стала лидером по числу заражений — количество инфицированных там выросло почти вдвое, достигнув 346 человек. Волнения по поводу стремительного распространения китайского вируса наблюдаются и в спортивных кругах. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) опасается, что вспышка коронавируса приведет к переносу зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине.

В России

Накануне бригады медиков приехали на Киевский вокзал Москвы для проверки пассажиров украинского поезда на коронавирус. Дело в том, что когда состав проезжал по Брянской области, у гражданки Китая поднялась температура. Ее сразу же сняли с поезда.

Вагон поезда, в котором ехала заболевшая китаянка, отправили в санитарный тупик, где специалисты проведут противоэпидемические процедуры. Женщину и остальных пассажиров этого вагона со станции Суземка увезли в городскую больницу № 4 Брянска. Все 20 пассажиров останутся под наблюдением медиков на две недели, уточнил директор регионального департамента здравоохранения.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ОЭЗ «Технополис Москва» начал производство медицинских масок и средств защиты из-за ситуации с китайским коронавирусом. За счет этого создается дополнительный неснижаемый запас.

В Екатеринбурге суд принудительно отправил на карантин двоих детей. Семья с малышами вернулась из Китая 2 февраля, а через 11 дней у четырехлетней девочки появились признаки ОРЗ. Ребенка привели в поликлинику на обследование. Медики сообщили о заболевшей девочке в Роспотребнадзор. Ведомство потребовало от родителей в течение двух дней отправить ее на карантин для медосмотра. Мать девочки подписала отказ и не позволила взять у дочери анализы. Тогда региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд. Там решение вынесли в пользу ведомства.

А в Челябинске из карантинного центра выписали девять граждан Китая. Случаев заражения коронавирусом в регионе не зарегистрировано.

Российские ученые назвали две версии распространения коронавирусной инфекции. Первая — COVID-19 может передаваться скрытым путем — через контакт с инфицированным без симптомов. Второй способ связан с тем, что разные виды COVID-19 распространены в природе. Из-за этого многообразия врачам пока не удается вычленить штамм вируса-убийцы.

В мире

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая уже перешло за отметку в 1,2 тысячи. Всего случаи инфицирования за пределами КНР были зафиксированы в 26 странах.

В США число заразившихся COVID-19 достигло 34 пациентов. 11 человек ранее вернулись в США из-за рубежа, в двух случаях инфекция передалась от человека к человеку. Еще 21 зараженный был доставлен на родину рейсами госдепартамента: трое из Уханя и 18 с борта лайнера Diamond Princess из Японии.

За сутки Южная Корея стала лидером по числу заражений. В стране количество инфицированных COVID-2019 выросло почти вдвое, общее число заболевших достигло 346.

В Китае число инфицированных продолжает расти. В тюрьме «Жэньчэн» на востоке страны у многих заключенных выявили коронавирус. Уже сейчас в исправительном учреждении болеют 200 осужденных и семь сотрудников службы безопасности. Число заразившихся в целом по стране увеличилось за сутки до 76 288. Скончались 2 345 граждан. Врачам удалось вылечить 20 659 пациентов. В критическом состоянии находятся 11477 человек.

Число инфицированных в Италии за сутки увеличилось с трех до 17 человек. Также в стране зарегистрирована первая жертва коронавируса типа COVID-19. По данным итальянских СМИ, скончался 78-летний мужчина, госпитализированный под Падуей в области Венето. Вместе с ним с высокой температурой в больницу попала его 67-летняя супруга. Это второй случай смерти в Европе от COVID-19.

Лайнер Diamond Princess, находящийся на карантине в порту японского города Иокогама, может снова начать перевозку пассажиров. Перед тем, как опять пуститься в плавание, корабль должен пройти санобработку, а потом какое-то время побыть в сухом доке. Точные даты возвращения на воду пока не называются.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель опасается, что вспышка коронавируса приведет к переносу зимних Олимпийских игр 2022 года из Китая и скажется на олимпийском хоккейном турнире. Он выразил надежду на то, что этого не произойдет.

В Китае начнут испытание вакцины против коронавируса в клинических условиях начнется не раньше конца апреля. Сейчас в стране заняты ее разработкой наряду с другими государствами. Это долгий и сложный процесс, отметил замглавы Госкомитета по здравоохранению Цзэн Исинь. При этом он добавил, что некоторые вакцины, созданные китайскими специалистами, уже тестируют на животных.

Сейчас число заразившихся коронавирусом превышает 77,8 тысячи человек по всему миру. Больше 2,3 тысячи пациентов уже скончались. Врачам удалось спасти свыше 20,9 тысячи жизней.