Мир 08 февраля 2023, 04:08 Секретарь НБО Украины призвал уничтожать объекты на территории России Секретарь НБО Украины Данилов: нужно уничтожить объекты РФ, если они наносят ущерб стране РИА «Новости»

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил агентству Reuters, что необходимо «уничтожать объекты» на территории России, которые наносят ущерб стране. Он заявил, что Украина имеет на это право.

«Допустим, в России есть определенный момент, когда мы точно знаем, что устройство запускает ракеты. <…> Должны ли мы спокойно наблюдать за этим моментом и закрывать глаза — или уничтожить его, если у нас есть возможности? <…> Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране <…>, мы должны уничтожить эти объекты», — завил Данилов.

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ не будут обстреливать территорию России в случае поставок Западом дальнобойного вооружения. Украина пообещала предоставить гарантии, что западное оружие «не будет вовлечено в атаки на российскую территорию».

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что западное оружие используется для обороны, он отверг удары Киева по территории России.