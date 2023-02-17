Мир 17 февраля 2023, 00:35 Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 38 тысяч Более 38 тысяч человек погибли в результате землетрясений в Турции Pxhere

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Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 38 тысяч. Об этом заявило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции. Его сообщение привел ТАСС.

«Согласно последней информации, в общей сложности 38 044 человека погибли [в результате землетрясений] в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге», — указало ведомство.

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Также по его данным, в регионе произошло свыше 4,7 тысячи повторных подземных толчков с момента первого землетрясения.

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Землетрясения обрушились на юго-восточную часть Турции и запад Сирии в начале февраля. Эти стихийные бедствия назвали самыми мощными в европейском регионе за последнее столетие. Глава отделения Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге заявил, что величина землетрясений изучается до сих пор, и пока неизвестна их истинная мощность.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции вечером 16 февраля сообщило о новом землетрясении магнитудой 5,1 на юго-востоке страны. В результате стихийного бедствия обрушились несколько зданий, поврежденных при предыдущих подземных толчках. Местные СМИ опубликовали видеозаписи землетрясения, сделанные в разных уголках региона.