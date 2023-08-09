Мир 09 августа 2023, 15:55 Сейсмолог предрек Турции голод и эпидемии из-за землетрясений Сейсмолог Шенгер: новое землетрясение принесет Турции голод и эпидемии Unsplash

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В случае нового землетрясения Турцию ждут голод и эпидемии. Об этом заявил сейсмолог Джеляль Шенгер, его процитировало турецкое издание Kisa Dalga.

Он заверил, что вероятность нового землетрясения в республике достаточно высока. Из-за очередного возможного природного катаклизма сейсмолог решил уехать из Стамбула.

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Шенгер пояснил, что в случае нового землетрясения город полностью не разрушится, но развалятся порядка 70 тысяч зданий. Из-за завалов будут трудности при выполнении аварийно-спасательных работ. Также в городе придут в негодность большинство дорог, а аэропорт временно перестанет работать.

По его мнению, спустя пару дней после катаклизма в Стамбуле начнутся голод и грабежи. А затем станут распространяться эпидемии. Также Шенгер уточнил, что в городе не будут убирать мусор, из-за чего там образуется едкий запах и нечем будет дышать.

Мощная волна землетрясений обрушилась на Турцию минувшей зимой. Подземные толчки зафиксировали в южных провинциях республики, в результате разрушений погибли почти 50 тысяч человек. Еще свыше 400 тысяч жителей остались без жилья. Очередное землетрясение в Турции произошло 6 августа. Подземные толчки магнитудой 3,3 произошли у берегов Стамбула.