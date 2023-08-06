Мир 06 августа 2023, 21:15 Землетрясение магнитудой 3,3 произошло у берегов Стамбула РИА «Новости»

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Подземные толчки магнитудой 3,3 зафиксировали сейсмологи в Мраморном море недалеко от берегов Стамбула. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Управление по ликвидации стихийных бедствий.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 7,7 километра и находился в акватории между городом Ялова и стамбульским районом Тузла.

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Опасность землетрясений в Мраморном море заключается в ветке Северо-Анатолийского разлома. Подземные толчки могут вызвать дальнейшее возмущение земной коры, которое приведет к более серьезным землетрясениям, рассказал профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

Он пояснил, что мощные подземные толчки у побережья Стамбула приедут к катастрофическим последствиям для экономики всей страны. Город обеспечивает до трети всего внутреннего валового продукта.

Минувшей зимой Турция уже пережила масштабные землетрясения в южных провинциях, где погибли почти 50 тысяч человек, еще более 400 тысяч жителей остались без жилья. Ущерб для экономики составил около девяти миллиардов долларов, не считая будущих затрат на восстановление жилья.