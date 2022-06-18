Сечин назвал европейские санкции энергетическим самоубийством

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Европа из-за отказа от российских нефти и газа теряет свою конкурентоспособность. По его словам, происходит энергетическое самоубийство. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сечин заметил, что Европа стала регионом с самой дорогой энергией в мире. Все это снижает ее экономическую значимость и привлекательность для инвесторов.

«Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия», — подчеркнул Сечин.

Кроме того, Европе придется забрать сжиженный природный газ (СПГ) у развивающихся стран, которые не в состоянии конкурировать с ней. Глава «Роснефти» пояснил, что крупные производители топлива не могут быстро нарастить объем его добычи, чтобы хватило всем государствам.

«В итоге Европа уже закупает СПГ, предназначенный для развивающихся стран, которые не могут составить ей ценовую конкуренцию», — подчеркнул Сечин.

Также он уверен, что санкции США лишь усугубляют мировой кризис, так как они негативно сказываются на судебно-правовой системе, финансовой, транспортной и промышленной сферах.