Сделку по продаже Twitter Илону Маску одобрили акционеры | 360°

Мир 13 сентября 2022, 21:43 Поделиться Telegram

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Viber Сделку по продаже Twitter Илону Маску одобрили акционеры Акционеры Twitter согласились с продажей долей в социальной сети Илону Маску РИА «Новости»

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Приближение первого судебного заседания, которое окончательно поставит точку в деле о покупке Twitter предпринимателем Илоном Маском, заставило акционеров социальной сети провести внеочередную встречу и одобрить сделку. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Владельцы акций Twitter большинством голосов согласились принять первоначальное предложение Маска и продать ему акции по 54,2 доллара за бумагу.

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При этом на сегодняшних торгах ценные бумаги социальной сети продаются за 41,77 доллара.

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По данным агентства, собрание продолжалось всего семь минут и большинство акционеров сделку одобрили.

Илон Маск заявил о желании купить Twitter в апреле 2022 года. В июле он объявил, что расторгает соглашение, так как руководство социальной сети ввело его в заблуждение, сократив количество ботов и спам-аккаунтов в базе социальной сети.

Руководство Twitter с решением предпринимателя не согласилось и направило иск в суд. Макс подал встречный иск. Первое судебное заседание пройдет 17 октября.

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