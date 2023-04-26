Мир 26 апреля 2023, 18:02 Сделку по покупке разработчика видеоигр Activision заблокировали в Великобритании WSJ: покупку Microsoft компании Activision Blizzard заблокировал британский регулятор Unsplash

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Управление по рынкам и конкуренции Великобритании заблокировало сделки по приобретению Microsoft разработчика видеоигр Activision Blizzard. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Регулятор заявил, что сделка сильно повлияет на рынок видеоигр, в том числе в сегменте облачных игр.

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«Это приведет к меньшему выбору для британских геймеров и сокращению инвестиций в индустрию в ближайшие годы», — отметили в управлении.

Также регулятор отметил, что в настоящее время на долю Microsoft приходится порядка 70% всего рынка облачных игровых сервисов.

В случае приобретения Activision Blizzard американская корпорация получит контроль над контентом таких игр, как World of Warcraft, Overwatch и Call of Duty, что чрезмерно укрепит ее преимущество в отрасли.

Президент Microsoft Брэд Смит не согласился с решением регулятора и заявил, что корпорация намерена оспорить его.

«Несомненно, мы будем подавать апелляцию на отказ в сделке, потому что Microsoft настроена приобрести Activision Blizzard», — заявил он.

В декабре 2022 года сделку по покупке разработчика потребовала заблокировать также Федеральная торговая комиссия США, сообщал RT.