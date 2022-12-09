09 декабря 2022, 03:23
Сделку Microsoft и Activision на $69 млрд потребовали заблокировать в США
Регулятор США потребовал заблокировать сделку Microsoft и Activision на $69 млрд
Федеральная торговая комиссия США потребовала заблокировать сделку между компаниями Microsoft и Activision Blizzard. Издателя игр решили купить почти за 69 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на директора по конкуренции ФТС Холли Ведову.
Она пояснила, что приобретение ведущей и независимой студии компанией Microsoft может навредить конкуренции на игровом рынке.
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«Microsoft уже показала, что может и будет отказывать в своем контенте игровым конкурентам», — подчеркнула Ведова.
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Как заявил президент Microsoft Брэд Смит, его компания намерена бороться с американским регулятором. Он отметил, что уверен в своей правоте, поэтому допустил разрешение ситуации с помощью суда. При этом, по словам Смита, компания верила в возможность мирного урегулирования спора.
Корпорация Microsoft объявила о своем желании купить производителя видеоигр Activision Blizzard в январе. Стороны договорились, что сумма сделки составит 68,7 миллиарда долларов. Документ подразумевает переход прав на игровые франшизы Warcraft, Call of Duty, Starcraft и ряд других.
США
Microsoft
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