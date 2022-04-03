Боевики из националистических формирований в Луганской Народной Республике отбирают гуманитарную помощь, которая предназначается для местных мирных жителей. Об этом «РИА Новости» сообщила уполномоченная по правам человека Виктория Сердюкова.

«Иногда с Украины приходит гуманитарная помощь для мирных людей, но националисты с оружием забирают ее себе. Это далеко не один подобный случай, который уже произошел», — сообщила она.

Омбудсмен рассказала, что также людей выгоняют из подвалов, заставляя перемещаться на верхние этажи.

Накануне Сердюкова заявила, что семьи российских военнопленных шантажируются украинской стороной. В частности, их заставляют признать, что Крым и Донбасс являются частью Украины.