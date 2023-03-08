Мир 08 марта 2023, 03:02 Сдача Артемовска откроет российской армии путь к ключевым городам Донбасса — Зеленский Зеленский: сдача Артемовска откроет путь ВС РФ к Краматорску и Славянску YouTube

Читать 360tv в

Отступление ВСУ из Артемовска открыло бы российской армии дорогу на ключевые города на востоке Украины, поэтому войска продолжают там стоять. Такое заявление сделал в интервью телеканалу CNN президент страны Владимир Зеленский. Он назвал это «тактическим шагом».

«Мы понимаем, что после Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.) они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, на Славянск, после Бахмута дорога для россиян к другим городам Украины на донецком направлении будет открыта. Поэтому наши силы стоят там», — заявил Зеленский.

Реклама

Украинские власти не допустят окружения ВСУ в Артемовске, утверждает президент. По его словам важно, чтобы никто не был окружен. Зеленский настаивает, что украинское командование едино в стремлении отстоять Артемовск.

Реклама

Ранее стало известно, что российская армия взяла под контроль почти половину города. Солдаты ВСУ небольшими группами бегут из населенного пункта по проселочным дорогам. Украинские Вооруженные силы несут большие потери, многие сдаются в плен.