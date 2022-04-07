«Считали, что власть навсегда». Инакомыслящие на Украине столкнулись со зверствами националистов еще в 2014 году

Организаторы правительственного переворота на Украине 2013–2014 годов планировали втянуть Россию в масштабный конфликт, который вылился бы в гражданскую войну. Об этом в интервью «360» рассказал экс-глава украинского МВД Виталий Захарченко.

Ответственные за Евромайдан полагали, что политический кризис на Украине выйдет за масштабы страны.

«Конфликт должен был произойти еще в 2014 году. Он должен был начаться в Киеве. По мнению организаторов самого переворота, <…> гражданский конфликт <…> должен был перерасти в гражданскую войну. И в нее, по мнению организаторов, должна была быть втянута Россия», — подчеркнул Захарченко.

Спецслужбы Великобритании и США, добавил он, рассчитывали на применение украинскими властями оружия против «мирных» демонстрантов. Предполагалось, что начнется цепная реакция — люди возьмутся за оружие. Тем не менее в центре Украины гражданского конфликта удалось избежать.

«Само нежелание людей признать переворот законным внутри Украины вызвало на местах, прежде всего, на востоке и юго-востоке Украины, сопротивление тому, что к власти пришли неофашисты. И эти люди начали выходить и требовать для себя каких-то гарантий независимости и того, что их не убьют», — пояснил бывший руководитель украинского МВД.

Подобные события начались в Донецкой и Луганской областях, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской. Реакция со стороны украинских властей была крайне агрессивной.

Фактически мирные, нормальные требования людей в экономическом, в политическом плане. Люди не собирались отделяться от Украины: они просто для своих регионов потребовали дополнительных гарантий — что неофашисты не будут навязывать им свою точку зрения неофашисты. Это было жесточайшим образом подавлено Виталий Захарченко экс-глава МВД Украины.

Несогласных уничтожали

Мариуполь, по словам Захарченко, оказался среди городов, где жители пытались отстаивать свою точку зрения.

«Сегодня мы видим, какие события происходят в Мариуполе, насколько там жестоко обороняются батальоны „Азова“* и ВСУ. Вот тогда так же жестоко они подавили мнения местных жителей и уничтожили правоохранителей, которые встали на сторону людей. Уничтожено было управление внутренних дел в Мариуполе. Его расстреляли и фактически сожгли», — рассказал бывший министр.

На востоке Украины — в Славянске, Краматорске, Красном Лимане — ситуация развивалась аналогичным образом. Мирное население пыталось остановить шедшие в Донбасс военные колонны — их уничтожили.

«Некоторых просто раздавили танками, бронемашинами», — напомнил Захарченко, заметив, что в конце концов и появилось первое сопротивление, которое ассоциируют с Игорем Стрелковым и другими именами.

Жестокую участь уготовили жителям Одессы, которые тоже выразили несогласие с событиями в Киеве.

«В Одессе все произошло очень жестко. <…> [Людей] физически вынудили зайти в Дом профсоюзов, и его сожгли. Часть людей убили, часть заживо сгорели», — напомнил экс-глава МВД Украины.

В Днепропетровской области местные олигархи вооружили боевиков, и те «зачистили всех активистов». Акты запугивания населения Мариуполя, Одессы, Днепропетровска происходили и в Харькове.

«Подавляли и уничтожали людей, придерживавшихся иной точки зрения — пророссийски настроенных. Бандитско-олигархические группировки, не стесняясь и не боясь, снимали о себе видео и распространяли в интернете. Они считали, что власть, которую они захватили, навсегда, и никто в этом разбираться не станет», — заключил Захарченко.

*«Азов» — организация признана в России экстремистской и запрещена.