Елизавета II назвала новых щенков корги в честь дяди и озера

Королева Великобритании Елизавета II выбрала имена для недавно подаренных ей щенков корги. Одного из них она назвала их в честь погибшего в Первую мировую войну дяди, а второй щенок получил имя в честь шотландского озера рядом с королевской резиденцией.

Теперь один щенок носит кличку Фергюс. Дядю Елизаветы II звали Фергюсом Боуз-Лайоном, он погиб в 1915 году в битве при Лоосе. Кличка второго корги Мик, сообщило издание The Mirror со ссылкой на источник.

Елизавете II в начале марта подарили двух щенков породы вельш-корги пемброк. Однако, по данным СМИ, одного щенка королева все-таки купила сама через интернет-магазин. Новые собаки появились у Елизаветы II на фоне госпитализации ее супруга принца Филипа, а также скандала вокруг интервью Меган Маркл и принца Гарри.

Известно, что у королевы уже был один корги. Свою первую собаку будущая английская королева получила в 18 лет от отца — короля Георга VI. Это была вельш-корги пемброк по кличке Сьюзен. После все остальные питомцы во дворце были потомками Сьюзен. Однако, к Фергюс и Мик не имеют к ней никого отношения.