Мир 23 апреля 2024, 09:54 СБУ призвали признать террористической структурой Матвиенко выступила за признание СБУ террористической структурой РИА «Новости»

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Службу безопасности Украины (СБУ) необходимо признать террористической структурой. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА «Новости».

«И кого бы я тоже признала террористической структурой — это, конечно, СБУ. Непосредственные разработчики, осуществляющие эти террористические акты», — отметила она.

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По ее словам, они не в состоянии «ничего сделать в бою». Потому украинские спецслужбы позволяют себе обстреливать мирные приграничные населенные пункты и убивать военкоров. Также Матвиенко напомнила о смерти Дарьи Дугиной.

Гибель военкора «Известий» Семена Еремина она назвала целенаправленным и подлым убийством мирного человека. Матвиенко заверила, что виновные в его смерти обязательно понесут наказание. Как отметили «Известия», спикер Совфеда назвала Еремина честным, открытым и талантливым.