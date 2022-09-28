СБУ предъявила обвинения 16 организаторам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях | 360°

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СБУ предъявила обвинения 16 организаторам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

СБУ предъявила обвинения Пушилину, Сальдо, Стремоусову и Балицкому из-за референдумов

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Служба безопасности Украины предъявила обвинения главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину, руководителям военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей, а также еще 12 организаторам референдумов о вхождении регионов в состав России. Информацию об этом опубликовала пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, обвинения предъявили Пушилину, Владимиру Сальдо и его заместителю Кириллу Стремоусову (ВГА Херсонской области), а также Евгению Балицкому (глава ВГА Запорожской области), сообщил ТАСС.

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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство участников голосования поддержали это решение.

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Глава ЛНР Леонид Пасечник и руководитель ВГА Херсонской области Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение регионов в состав РФ.

Украина

Референдумы о присоединении к России

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