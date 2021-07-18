Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения и проведения процессуальных действий. Об этом сообщило издание «Главком» со ссылкой на документ.

Издание утверждает, что такая резкая необходимость связана с созданием «непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». В результате СБУ якобы «обязала» Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь в Главное управление в Донецкой и Луганской областях. Повестка подписана старшим следователем ГУ СБУ Тарасом Бутенко.

Тем не менее это не первый раз, когда украинская силовая структура пытается провести следственные действия с россиянами. В 2016 году бывший тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных россиян.

В конце июня этого года Сергей Шойгу заявил, что некоторые европейские страны заинтересованы в развязывании конфликта с Россией. Он привел в пример ситуацию, когда Киев перед саммитом НАТО в Брюсселе «спровоцировал очередной кризис в Донбассе».