Шойгу заявил, что европейские страны заинтересованы в конфликте с Россией

Некоторые европейские страны заинтересованы в развязывании конфликта с Россией, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Об этом написал «Политэксперт».

В пример министр привел ситуацию, когда Киев перед саммитом НАТО в Брюсселе «спровоцировал очередной кризис в Донбассе». По его словам, некоторые европейские страны специально наращивают противостояние с Россией, а НАТО отрабатывает переброску войск к границам Союзного государства России и Белоруссии.