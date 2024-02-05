Происшествия 05 февраля 2024, 19:50 Трех подозреваемых в подготовке теракта по заданию СБУ задержали в Крыму ФСБ предотвратила организованный СБУ теракт в Симферополе

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, организованный Службой безопасности Украины в отношении одного из руководителей Крыма. Об этом сообщило РИА «Новости».

Правоохранители задержали трех россиян, которые по заданию СБУ готовили подрыв автомобиля в Симферополе. Подозреваемые дали признательные показания.

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У задержанных обнаружили и изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное из доработанной противотанковой мины немецкого производства, а также СВУ со взрывчаткой. По факту случившегося возбудили уголовные дела.

Ранее в Камчатском крае задержали мужчину, который готовил теракт на объекте инфраструктуры. В ходе обыска у жителя Петропавловска-Камчатского изъяли пиротехнику, поражающие элементы, тротиловые шашки, емкости с горючим, провода и инструкции для изготовления СВУ.

В Ростове-на-Дону арестовали двух украинских агентов, собиравших сведения об участниках СВО. Россияне сами вышли на контакт с разведкой Украины и получили деньги за передачу данных. Суд заключил подозреваемых под стражу.