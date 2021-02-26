СБУ отключила телеканал «Перший Незалежний» через час после начала эфира

Сотрудники нового украинского телеканала «Перший Незалежний» («Первый независимый»), на который перешли журналисты «112 Украина», NewsOne и ZIK, заявили, что его отключили от спутника и кабельного вещания. Это произошло под давлением властей и по требованию СБУ через час после начала трансляции.

На своем Telegram-канале они сообщили, что телекоммуникационные и кабельные провайдеры уступили требованиям правоохранительных органов несмотря на действующие соглашения и договоры.

«Мы утверждаем, что такие действия власти незаконны и будут обжалованы. Телеканал «Перший Незалежний» был создан на законных основаниях, в соответствии с законодательством. Мы призываем власть прекратить расправу над неугодными СМИ и остановить машину принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов», — сказано в сообщении.

Коллектив телеканала «Перший Незалежний» обратился к международному сообществу с просьбой защитить от произвола властей. Журналисты заявил, что чиновники перешли все границы разумного и продолжают уничтожать свободу слова в стране. Они попросили коллег дать свою оценку сложившейся ситуации.

«Перший Незалежний" был создан после того, как сроком на пять лет были незаконно закрыты телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK.