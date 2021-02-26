Сотрудники заблокированных на Украине телеканалов создали новое СМИ

На Украине создали новый телеканал «Перший Незалежний» («Первый независимый» — прим. ред.). Его учредителями стали журналисты попавших под санкции украинских властей каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Вещание нового СМИ организуют через спутник, отмечено в публикации на сайте «112 Украина».

«Журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — „Перший Незалежний“. Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах „112 Украина“, NewsOne и ZIK», — говорится в материале.

«Первый независимый» в скором времени появится в крупнейших кабельных сетях «Воля», Triolan и других операторов. На сайте pnk.tv доступна его интернет-трансляция.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля утвердил решение СНБО о санкциях против трех указанных каналов. Ограничения сроком на пять лет коснулись и владельца медиа — депутата Верховной рады Тараса Козака. Эфирное вещание «112 Украина», NewsOne и ZIK прекращено, однако они доступны в YouTube.