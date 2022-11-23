Мир 23 ноября 2022, 13:26 СБУ нашла у УПЦ «пророссийскую литературу» СБУ: «пророссийскую литературу» нашли у Украинской православной церкви Служба безопасности Украины

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Служба безопасности Украины заявила об окончании «контрразведывательных мероприятий» в помещениях канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Во время обысков там нашли «пророссийскую литературу», сообщила пресс-служба ведомства.

СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в украинской столице, Корецкого Свято-Троицкого монастыря, а также в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области.

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«В ходе мероприятий выявлена пророссийская литература, которую использовали во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды Русского мира», — подчеркнули в пресс-службе.

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СБУ пришла с обыском в Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь в Киеве. Украинские силовики также возбудили уголовное дело после того, как там якобы прозвучали песни «о прославлении России». Об этом написало РИА «Новости».