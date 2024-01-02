Мир 02 января 2024, 20:44 СБУ обвинила российских хакеров в подключении наружных камер Киева к YouTube СБУ демонтировала снимавшие работу системы ПВО наружные камеры в Киеве РИА «Новости»

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Сотрудники Службы безопасности Украины вычислили местоположение наружных веб-камер, снимавших и транслировавших в прямом эфире работу систем противовоздушной обороны. Их установили около критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки 2 января. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что речь идет о камерах наружного наблюдения, которые взломали российские хакеры. Якобы они специально изменили угол обзора и подключили аппараты для трансляции видео в YouTube.

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По словам украинских силовиков, одно из устройств находилось на балконе многоквартирного дома и использовалось для наблюдения за ситуацией во дворе. Другую камеру нашли в еще одном жилом комплексе. Ее установили жильцы, чтобы следить за парковкой.

По мнению СБУ, взломанные камеры использовались хакерами для шпионажа за силами обороны города и объектами критической инфраструктуры.

Минобороны России сообщило об ударах высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве уточнили, что речь идет о расположенных в Киеве и Киевской области заводах по производству ракет и беспилотников, а также мастерских по ремонту военной техники.