Важное 02 января 2024, 13:33 Российская армия ударила по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах Минобороны сообщило об ударе по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, которые выполняли заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения в Киеве и пригородах. Об этом заявили в Минобороны.

Как подчеркнули в ведомстве, целью удара российских военных также стали места, где хранились ракеты, боеприпасы и авиасредства поражения, поставляемые ВСУ со стороны Запада.

Реклама

«Все объекты поражены», — указали в министерстве.

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 565 самолетов противника, 263 вертолета, 10 352 беспилотника, 445 ЗРК.

Кроме того, ВСУ лишились 14 434 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевых машин РСЗО, свыше 7600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 976 единиц специальной военной автомобильной техники, отметили в пресс-службе.