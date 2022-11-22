Мир 22 ноября 2022, 10:11 СБУ объяснила обыски в Киево-Печерской лавре борьбой с «ячейкой русского мира» СБУ подтвердила обыски в Киево-Печерской лавре Служба безопасности Украины

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Служба безопасности Украины подтвердила обыски в Киево-Печерской лавре. В ведомстве заявили, что проводили контрразведывательные мероприятия для противодействия «подрывной деятельности российских спецслужб», сообщил РБК.

В СБУ подчеркнули, что намерены не допустить превращения лавры в «ячейку русского мира». Для этого сотрудники спецслужбы проверят информацию о том, что ее помещения якобы используют для укрывательства диверсантов.

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Помимо этого, присутствующих в лавре собираются проверить на причастность к противоправной деятельности.

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Утром 22 ноября стало известно, что территорию монастыря оцепили, спецслужбы проверяют помещения лавры: ищут оружие и русских диверсантов на территории храма.

Также, по данным украинских СМИ, обыски могут быть связаны с уголовным делом за исполнении на богослужении песни о «прославлении России».

Факт обысков в обители подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.