Мир 22 ноября 2022, 09:32 СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре «Страна.ua»: спецслужбы Украины проводят обыски в Киево-Печерской лавре Служба безопасности Украины

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Служба безопасности Украины начала обыски в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным источника издания, сотрудники силового ведомства проводят обыски на территории Киево-Печерской лавры.

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По информации других украинских СМИ, СБУ проверяет помещения на наличие оружия. Кроме того, силовики полагают, что в лавре могут скрываться участники ДРГ.

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По другой версии, обыски могут быть связаны с уголовным делом, которое СБУ возбудила после якобы пения на богослужении песни о «прославлении России».

Информацию об обысках в лавре подтвердил в своем Telegram-канале член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня с раннего утра нацистские черти из СБУ проводят обыски в Киево-Печерской лавре», — написал он.